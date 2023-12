Chanceler do consulado no Luxemburgo lança romance

O livro “Tempo: Sonhos e Contrassensos” de Elisabete Cintrão Rodrigues, é apresentado esta sexta-feira em Lisboa e na próxima semana, dia 14 de dezembro, pelas 18:30, no Centro Cultural Português do grão-ducado.

Elisabete Maria Ferrão Cintrão Lopes Rodrigues é a chanceler do Consulado Geral de Portugal no Luxemburgo e assina muitas vezes com humor como ER, aludindo algumas vezes a Elizabeth Regina, outras a Emergency Room.

A diplomata portuguesa nasceu em Santarém, a 17 de dezembro de 1969. Licenciada em Economia pelo ISEG, com Pós-graduações em Direito Europeu e Tecnologias de Informação e Produção Multimédia.

Depois de uma breve passagem, como professora de economia, pelo ensino secundário, trabalhou na Assembleia da República, sendo depois secretária e assessora de membros de anteriores governos.

Voltou brevemente ao ensino antes de emigrar, em 2006, como residente permanente para o Canadá, onde foi procurar abrir o mundo à sua filha e dar-lhe asas. Atualmente reside no Luxemburgo.

Quanto ao romance, Elisabete Rodrigues deixa questões: é uma simples viagem? Uma verdadeira encruzilhada de histórias e tempos? Momentos vividos? Ou puramente imaginados? O que faríamos num tempo que fosse apenas nosso? Em que não existissem julgamentos, medos e ses? Em que nos entregássemos por inteiro a cada segundo?

Nessas rotas cruzadas em que nos construímos e reconstruímos, qual puzzle do qual se vão encontrando e perdendo peças, o tempo é, sem dúvida, o elemento central. Mas de todo o tempo, o Agora é o mais importante. O essencial.

Para Elisabete Rodrigues, “a escrita foi sempre uma forma de se encontrar, relaxar, meditar, papéis que ia atirando para dentro de gavetas ou perdendo-lhes o rasto”. Até que, por “culpa” da mãe, que achou que precisava de recuperar o brilho dos seus olhos, se viu a fazer aulas de escrita criativa e, durante o processo, a aprender tanto a todos os níveis, disse a propósito do lançamento do seu livro.

“Tempo: Sonhos e Contrassensos” de Elisabete Cintrão Rodrigues é apresentado esta sexta em Lisboa, no Soho Club, em Alcântara, às 15 horas. No Luxemburgo, o filme será apresentado dia 14 de dezembro, pelas 18:30, no Centro Cultural Português do grão-ducado.