Champions: Tottenham de Mourinho segue em frente

A coisa chegou a estar negra, mas o Tottenham reagiu a dois golos madrugadores do Olympiacos e confirmou o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões. No frente a frente entre José Mourinho e Pedro Martins, ganhou Mou (4-2), graças a uma segunda parte de grande nível.

Para além do Tottenham, também o Manchester City, de Pep Guardiola, garantiu a qualificação, apesar do empate caseiro (1-1) com o Shakhtar Donetsk, de Luís Castro. Com este resultado, a equipa orientada pelo treinador português isola-se no segundo lugar e também fica em boa posição para seguir em frente, “bastando” derrotar a Atalanta, na última jornada.

O Real Madrid empatou com o PSG (2-2), mas beneficiou do empate entre Galatasaray e Club Brugge (1-1) para confirmar o apuramento.

Já em Turim, Cristiano Ronaldo, titular, e João Félix, suplente utilizado, ficaram em branco na vitória da Juventus sobre o Atlético Madrid (1-0): Dybala assinou o único golo do encontro, que obriga os “colchoneros” a ganharem na última ronda para seguirem em frente.

O Bayern Munique, já apurado, arrasou o Estrela Vermelha. Lewandowski brilhou ao marcar quatro dos seis golos do campeão alemão. O avançado polaco já leva seis golos nesta edição.