Champions: Sporting perde em Dortmund

O Sporting sofreu a segunda derrota na Liga dos Campeões de futebol da época 2021/22, em igual número de jogos, ao perder por 1-0 no estádio do Borussia Dortmund, na segunda jornada do Grupo C.

Um golo marcado pelo avançado neerlandês Donyell Malen, aos 37 minutos, foi suficiente para a equipa alemã se impor ao campeão português, que regressou esta temporada à mais importante prova europeia de clubes, após ter falhado as últimas três edições.

O Sporting, que foi goleado em casa na ronda inaugural pelo Ajax, por 5-1, ocupa o quarto e último lugar do grupo, sem qualquer ponto, tal como os turcos do Besiktas – batidos hoje em Amesterdão, por 2-0 -, enquanto o Dortmund igualou na liderança a equipa dos Países Baixos, ambos com o ‘pleno’ de seis pontos conquistados.