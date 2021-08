Champions: saiba onde e quando pode ir apoiar as equipas portuguesas

Este é o calendário de Benfica, FC Porto e Sporting para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

As águias são as primeiras a entrar em campo, no dia 14 de setembro, em casa do Dínamo Kiev.

O Sporting arranca a prova milionária em Alvalade no dia 15, às 20 horas, diante do Ajax, dia em que FC Porto defronta o Atlético Madrid, em Espanha, também à mesma hora.

Calendário do Sporting

15/09

Sporting-Ajax, 20h00

28/09

Bor. Dortmund-Sporting, 20h00

19/10

Besiktas-Sporting, 17h45

03/11

Sporting-Besiktas, 20h00

24/11

Sporting-Bor. Dortmund, 20h00

7/12

Ajax-Sporting

Calendário do FC Porto

15/09

At. Madrid-FC Porto, 20h00

28/09

FC Porto-Liverpool, 20h00

19/10

FC Porto-Milan, 20h00

03/11

Milan-FC Porto, 17h45

24/11

Liverpool-FC Porto, 20h00

7/12

FC Porto-At. Madrid, 20h00

Calendário do Benfica

14/09

Dínamo Kiev-Benfica, 20h00

29/09

Benfica-Barcelona, 20h00

20/10

Benfica-Bayern Munique, 20h00

02/11

Bayern-Benfica, 20h00

23/11

Barcelona-Benfica, 20h00

8/12

Benfica-Dínamo Kiev, 20h00