Champions: saiba em que potes ficam as equipas portuguesas

A vitória do Real Madrid na final da Liga dos Campeões, batendo o Liverpool na final, beneficiou o Ajax, que, com este resultado, irá para o pote 1 e não para o 2, o que teria acontecido caso tivesse sido a equipa inglesa a vencer o troféu em Paris.

Em relação às equipas portuguesas, já é certo que o FC Porto, como campeão de Portugal, estará no primeiro pote e o Sporting, segundo classificado da Liga, no terceiro. Também o Benfica, caso ultrapasse a 3.ª pré-eliminatória e o play-off, estará no terceiro pote, evitando os rivais de Lisboa alguns adversários de peso como Borussia Dortmund ou Inter.

No quarto e último pote só estão certas, para já, as presenças de Marselha, Club Brugge e Celtic.

Pote 1: Real Madrid, Eintracht Frankfurt, Manchester City, Milan, Bayern Munique, PSG, Ajax e FC Porto

Pote 2: Liverpool, Chelsea, Barcelona, Juventus, Atlético Madrid, Sevilha, RB Leipzig e Tottenham

Pote 3: Borussia Dortmund, Salzburgo, Inter Milão, Nápoles, Sporting e Bayer Leverkusen