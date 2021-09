Com Messi a estrear-se a marcar – e logo com um golaço -, o Paris SG venceu em casa o Manchester City.

Rúben Dias, Bernardo Silva (que falhou um golo de forma inacreditável) e João Cancelo foram titulares nos ingleses, com Nuno Mendes a atuar de início e Danilo a entrar aos 90′ nos parisienses.

Os gauleses lideram com os mesmos quatro pontos do Club Brugge e o City é terceiro com 3 pontos.