Champions: o psicodrama do PSG

Apesar da vitória na quarta-feira sobre a Juventus Turim (2-1), o PSG terminou em segundo no seu grupo atrás do Benfica devido a um ter menos golos marcados fora de casa.

Trata-se do sétimo critério para decidir entre dois clubes empatados. “Antes deste caso, esse ponto de regulamentação nunca tinha sido necessário na Liga dos Campeões”, recorda a BFMTV, fazendo eco da deceção que esta quinta-feira se manifesta em toda a imprensa francesa.

“Estou aqui há muito tempo e descubro que há sempre qualquer coisinha”, disse Marquinhos, o jogador luso-brasileiro do PSG, ao comentar o segundo lugar do PSG no final da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Vencedor da Juventus (2-1), o clube parisiense ficou atrás do Benfica, que derrotou o Maccabi Haifa (6-1).

O treinador parisiense Christophe Galtier lamentou “detalhes” como a ausência de tempo suplementar durante a vitória da sua equipa (7-2) sobre o Maccabi Haifa. Para o técnico, a situação foi “irracional” com um último golo do clube lisboeta no prolongamento esta quarta-feira (90+2).

“Foi preciso ir até o sétimo ponto do regulamento da UEFA para decidir entre as duas equipas”, diz a rádio France Info esta manhã. O assunto ocupa todas as conversas em França, e os adeptos temem o pior porque o PSG, sendo segundo do grupo, poderá ter de defrontar equipas como o Real Madrid ou Bayern de Munique.

Os três primeiros critérios, dependentes do confronto entre as duas equipas, não foram decisivos, na medida em que PSG e Benfica Lisboa jogaram duas vezes e separaram-se com o mesmo resultado (1-1). E pela primeira vez na história da competição, as duas equipas que terminaram nas duas primeiras posições de um grupo obtiveram o mesmo número de pontos (14), mesmo número de golos marcados (16) e sofridos (7).

Foi, portanto, necessário olhar para o número de golos marcados fora de casa para determinar os dois primeiros lugares. Uma estreia na história da Liga dos Campeões. Se já ocorreram casos de perfeita igualdade no número de pontos, golos marcados e sofridos, a diferença nos jogos entre as equipas sempre permitiu decidir entre os clubes em questão.

Com 9 golos fora contra 6 do PSG, o Benfica Lisboa subiu para a primeira posição, vantajosa para os oitavos-de-final.