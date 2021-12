Champions: o “português” Lille primeiro do grupo

O Grupo G ‘fechou’ como começou a última jornada, sem alterações na tabela, com o Lille a confirmar a liderança com um triunfo por 3-1 em casa do Wolfsburgo e o Salzburgo a segurar a segunda posição ao impor-se por 1-0 ao Sevilha, remetido para a Liga Europa.

Os franceses do Lille mantiveram a primeira posição do grupo, com 11 pontos, seguidos pelos austríacos do Salzburgo, segundos com 10, dos espanhóis do Sevilha, terceiros, com seis e dos alemães do Wolfsburgo, quartos, com cinco, e eliminados das provas da UEFA.