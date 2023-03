Champions: Milan de Leão elimina Tottenham de Porro

Depois da vitória do Milan, na 1.ª mão, por 1-0, sobre o Tottenham, registou-se um 0-0 em Londres, esta quarta-feira, resultado que chegou para os rossoneri, com Rafael Leão a titular, seguirem para os quartos de final da Champions League.

O encontro foi, no geral, muito equilibrado, com muita luta pela posse de bola, grande cuidado para não cometer erros e pouquíssimas oportunidades de golo, que apenas surgiram já em tempo de compensação: aos 90’+3, Harry Kane, de cabeça, obrigou Maignan a uma grande defesa e na jogada imediatamente subsequente, o Milan, em transição rapidíssima, atirou aos poste (90’+4), através de Divock Origi.

Rafael Leão foi titular no conjunto orientado por Stefano Pioli e voltou a provar ser amuleto de sorte para o técnico italiano depois de ter falhado o último jogo, por castigo, para a Serie A, com a Fiorentina (derrota, por 1-2, no Artemio Franchi), regressando (havia sido titular nas quatro vitórias anteriores do Milan) para ajudar a sua equipa a regressar a casa com o resultado suficiente para sorrir, obtido pela grande capacidade tática e rigor estratégico do campeão transalpino em título na visita a território britânico.

Do lado do Tottenham, Pedro Porro saiu do banco de suplentes aos 53′, para render o esgotado Ivan Perisic e entrou bem, dando um novo fôlego aos flancos dos spurs, porém, a imprudência do campeão do Mundo Cristián Romero, ao ver segundo amarelo por (mais uma) entrada dura, desta feita sobre Theo Hérnandez, deixou a equipa de Antonio Conte reduzida a dez unidades e com dificuldades acrescidas para chegar ao golo, ainda que tenha disposto da já referida excelente oportunidade na sequência do golpe de cabeça do capitão e grande estrela da equipa, Harry Kane, ao minuto 90+3.