Champions: Milan bate Tottenham pela diferença mínima

Na primeira mão dos oitavos de final da Champions League, o campeão italiano em título e detentor de sete Ligas dos Campeões, Milan, com Rafael Leão no onze, recebeu o Tottenham, a apresentar-se no histórico San Siro vindo de uma humilhante derrota, por 1-4, em Leicester, para a Premier League, no passado fim de semana.

Nota nos ‘spurs’ para a ausência de Pedro Porro do onze, jogador contratado por empréstimo, com opção obrigatória de compra no final da época, ao Sporting, após a fraca exibição na estreia, com o técnico Antonio Conte a deixar o espanhol no banco e não o utilizar até porque, de resto, Emerson Royal, que se encarregou da ala direita realizou uma partida globalmente positiva, sobretudo na primeira parte.

O golo do espanhol Brahim Díaz, aos 7’, a aparecer como uma flecha, pronto para a recarga vitoriosa, após disparo à queima-roupa do capitão Theo Hernández, fez toda a diferença no desafio, já que os ‘rossoneri’, ao colocarem-se em vantagem, fizeram uma excelente gestão do jogo, muito pragmática e calculista, perante um Tottenham que nunca ameaçou efetivamente a baliza à guarda de Ciprian Tatarusanu.

Aliás, foi o Milan, com Rafael Leão a subir de rendimento ao longo do jogo, a ficar mais perto do 2-0 do que alguma vez os ‘spurs’ do 1-1, com Stefano Pioli a acertar na dupla substituição aos 77’, lançando Charles de Ketelaere e Júnior Messias: o belga só não marcou aos 78’, porque Lenglet cortou a bola em cima da linha de golo e o brasileiro, logo a seguir (79’), cabeceou ao lado do poste direito da baliza à guarda de Ben Forster.

O golo solitário pode parecer uma vantagem curta e, já se sabe, um golo do Tottenham no encontro da segunda mão, em casa, mudará tudo, no entanto, olhando ao grande acerto, concentração e rigor dos ‘rossoneri’, pode revelar-se decisivo no acesso aos quartos de final.