Champions: Lille “sólido” de José Fonte bate Sevilha

O Lille bateu o Sevilha, por 2-1, em casa do adversário espanhol do Grupo G da Champions e ascendeu ao segundo lugar.

José Fonte, defesa-central português e capitão do campeão francês em título, congratulou-se com o triunfo.

«Fizemos um jogo sólido, com um tremendo espírito de equipa. Sabíamos que poderíamos criar oportunidades de golo, mas tínhamos de ser sólidos atrás e não conceder espaços entre as linhas. Não ficámos felizes com a primeira parte. Tivemos várias oportunidades de causar dissabores ao Sevilha, mas o mais importante foram os três pontos somados. Fizemos o nosso trabalho. Infelizmente, o início de temporada não foi aquele que pretendíamos, mas mostrámos também neste jogo que temos qualidade. Temos de ser mais sólidos e compactos para evitar sofrer golos», comentou José Fonte.

#portugalpositivo