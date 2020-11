Champions: Juventus ganha sem golos de Cristiano Ronaldo

Vitória tranquila da Juventus na Hungria no regresso de Ronaldo à Liga dos Campeões. Ainda assim, o português ficou em branco num jogo onde ficaram expostas as fragilidades do Ferencvaros.

Morata marcou logo aos 7 minutos e bisou na segunda parte. Dybala entrou e também marcou e esteve em destaque ao forçar o autogolo de Dvali que fez o 4-0.

Os húngaros ainda conseguiram reduzir por Boli, mas a goleada confirmou-se.

A Juventus é segunda classificada no Grupo G da Champions.