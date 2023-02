Champions: jogador da semana atua em Portugal

O internacional norueguês Fredrik Aursnes, do Benfica, foi eleito o futebolista da semana na Liga dos Campeões, depois de as ‘águias’ vencerem fora o Club Brugge (2-0), na primeira mão dos oitavos de final.

Aursnes, que foi opção do técnico Roger Schmidt durante os 90 minutos do jogo de quarta-feira na Bélgica, que o Benfica venceu com golos de João Mário, de grande penalidade, aos 50 minutos, e David Neres, aos 88, já tinha sido eleito o homem do jogo.

O médio, de 27 anos, contratado no início da época ao Feyenoord, por 13 milhões de euros, tem sido peça nuclear na estratégia benfiquista, com 26 jogos efetuados, 19 dos quais a titular, e um golo marcado.

De acordo com os dados divulgados pela UEFA, Aursnes percorreu mais de 13 quilómetros durante o encontro em Bruges e teve uma eficácia de passe de 72%.

Esta semana, Aursnes entrou na discussão pelo troféu de melhor jogador da semana da ‘Champions’, naquele que foi o arranque dos primeiros jogos dos oitavos de final, com o norueguês a superar o francês Kingsley Coman (Bayern Munique), o alemão Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) e o português Rafael Leão (AC Milan).

Rafael Leão participou na vitória dos italianos em casa, diante do Tottenham (1-0), enquanto Adeyemi e Coman marcaram nos triunfos do Dortmund em casa, com o Chelsea, e do Bayern fora, com o Paris Saint-Germain, também ambos por 1-0.