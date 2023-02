Champions: golo de Lukaku estragou o empate ao Porto

O Inter de Milão venceu na receção ao FC Porto, por 1-0, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, com a expulsão de Otávio foi determinante no resultado final.

Houve períodos em que o Inter esteve por cima do jogo, outros em que foi o FC Porto a fazê-lo, houve oportunidades para os dois lados, grandes defesas de Diogo Costa e Onana, além de alguma falta de eficácia na definição das jogadas, mas o que fez pender o fiel da balança para o lado italiano foi a expulsão de Otávio, aos 76 minutos, 10 antes do golo de Lukaku.

O médio portista foi expulso pela primeira vez na sua carreira em 385 jogos disputados em todas as competições e o FC Porto sofreu uma derrota ao 23.º jogo, tendo registado a última frente ao Benfica, no Dragão, para o campeonato, há quatro meses.

A partir desse momento, o FC Porto perdeu o controlo que estava a ter na posse da bola, o Inter passou a dispor de mais espaços, quer no corredor central quer nas alas, as dificuldades adensaram-se, a pressão do Inter também, forçando a equipa a defender muito em cima da área e a sujeitar-se a um lance como aquele de que resultou o golo de Lukaku.

O internacional belga cabeceou a bola à barra, após um cruzamento, e teve a felicidade daquela ressaltar mesmo à medida do seu pé esquerdo para a recarga vitoriosa, no único lance em que foi possível bater Diogo Costa.

O Inter entrou melhor, teve claro ascendente até aos 20 minutos, mas a partir do momento em que o FC Porto ‘agarrou’ o jogo, começou a chegar cada vez com maior perigo ao último terço do relvado e criou a melhor oportunidade de golo, com Onana a evitar que Grujic inaugurasse o marcador, depois de defender um primeiro remate de Taremi.

No entanto, Diogo Costa, que já tinha tido uma intervenção excecional, aos 18 minutos, a um remate do turco Çalhanoglu, não ficou atrás, e em cima do intervalo fez uma defesa espantosa, de grandes reflexos, a defender com o braço esquerdo o que parecia um golo certo, na sequência de um remate de Bastoni, após um livre de Dimarco.

Na segunda parte, o FC Porto continuou claramente por cima do jogo, a conseguir chegar à área do Inter com maior frequência e perigosidade, criando duas oportunidades flagrantes de golo não concretizadas, numa parte por mérito do guarda-redes Onana, e noutra por falta de eficácia.

Aos 55 minutos, Pepê deixou Taremi em posição privilegiada para finalizar na área, mas o remate do avançado iraniano sai sem a potência e Onana consegue desviar a bola com a ponta dos dedos, e aos 57, o mesmo Onana defende dois remates de Zaidu e um de Evanilson no mesmo lance.

De resto, a falta de eficácia de Taremi acabou por ter influência no desfecho do jogo, já que o iraniano teve nos pés, aos 74 minutos, oportunidade de inaugurar o marcador, a passe de Otávio, mas o remate saiu ao lado da baliza.

Quatro minutos depois, Otávio recebeu ordem de expulsão, e aí o jogo virou claramente para o lado do Inter, que empurrou o FC Porto para a sua área, chegou ao golo, por Lukaku, e quase ao segundo, aos 89, não fosse outra grande defesa de Diogo Costa, a sacudir um remate do avançado belga que levava o ‘selo’ de golo.

Nessa altura, já Sérgio Conceição sacrificara Taremi para a entrada de Wendell, para reequilibrar a equipa defensivamente e preservar o resultado, perante um Inter que sentiu na superioridade numérica oportunidade única de poder chegar ao segundo golo.

Apesar do resultado negativo para o FC Porto, a eliminatória está em aberto para a segunda mão, no Dragão, a 14 de março próximo, mesmo pesando a ‘baixa’ de um jogador nuclear como Otávio.