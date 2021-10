Champions feminina: Benfica empata com Bayern

O Benfica empatou a zero com as alemãs do Bayern Munique, quartas do ‘ranking’ da UEFA, na estreia no Grupo D da Liga dos Campeões de futebol feminino, em encontro disputado no Benfica Campus, no Seixal.

As ‘encarnadas’ são a primeira equipa portuguesa a chegar a uma fase tão adiantada da prova, sendo que estão a participar numa histórica primeira edição com fase de grupos para as melhores 16 equipas, divididas em quatro grupos de quatro.

Na próxima jornada, em 14 de outubro, a formação comandada por Filipe Patão vai jogar ao reduto das francesas do Lyon, recordistas de vitórias na prova (sete) e primeiras da hierarquia europeia, que hoje venceram fora as suecas do Häcken por 3-0.