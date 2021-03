Champions: ex-jogador do Chelsea acha que lhe saiu o brinde

Joe Cole acredita que o sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões revelou-se positivo para o Chelsea.

Embora reconheça que o FC Porto tem qualidades, o antigo jogador dos blues considera que o favoritismo está todo do lado dos ingleses, ao mesmo tempo que refere que os dragões eliminaram uma Juventus “muito pobre”.

“Todos queriam o FC Porto. Eles venceram, naquela noite, uma equipa muito pobre da Juventus. O FC Porto esteve bem e mostrou muita união. Jogaram muito ao estilo das equipas de Diego Simeone. Pepe esteve magnífico mas tem 38 anos”, começou por dizer Joe Cole na antena da BT Sport.

“O Chelsea, com o plantel que tem e com o momento atual, tem de assumir o favoritismo. Eles devem ficar satisfeitos com o sorteio, com toda a certeza. Com o Tuchel, o Chelsea parece uma equipa sólida e junta. Isso é muito importante”, explicou Joe Cole.