Champions: Dortmund bate Chelsea pela diferença mínima

O Dortmund, com Raphael Guerreiro a titular, venceu, no Signal Iduna Park, o Chelsea, que contou com João Félix e Enzo Fernández a tempo inteiro, por 1-0, jogo da primeira mão dos oitavos de final da Champions.

Os alemães chegaram ao intervalo com mais posse de bola (59 por cento), mas as duas grandes oportunidades estiveram nos pés de João Félix, primeiro o direito, remate por cima no coração da área (31’), a passe de Ziyech, depois o esquerdo, disparo à trave (38’) quase na pequena área, servido por Havertz. O Dortmund controlou — embora demasiado exposto aos contra-ataques dos ingleses — e por Haller, aos 27’, errou o alvo por pouco.

Transfigurado ao intervalo, o Chelsea voltou para a segunda metade a jogar no meio-campo ofensivo, com mais bola e a saber como usá-la. Reece James, na marcação de um livre, fez voar Kobel, aos 55’, e não tardou que o lateral-direito voltasse a testar o guarda-redes suíço, então a desviar para canto, aos 63’. Na marcação, por Chilwell, a bola foi para a cabeça de Havertz, seguiu para a de João Félix, sempre sem direção, até que Raphael Guerreiro aliviou. E aí se iniciava a jogada de mestre de Adeyemi, que dominou a meio do meio-campo defensivo, antes de partir em direção ao golo sempre em progressão, enquanto Enzo Fernández, único opositor, recuava, recuava até ser ultrapassado já na área, tal como Kepa.

Trancas à porta, gritou-se em alemão do banco do Dortmund, o mais difícil estava feito e vantagem de um golo, nesta fase da prova, é muito bom. De suster a respiração, a partir daí, só um remate de Koulibaly — Kobel defendeu, a bola ia entrar, mas Can salvou sobre a linha de baliza — e outro de Enzo Fernández — novo voo para canto — ameaçaram a vitória dos locais.