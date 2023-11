Champions: City já garantiu primeiro lugar do grupo

O Manchester City conseguiu uma surpreendente reviravolta na receção ao Leipzig e ao vencer por 3-2 garantiu o primeiro lugar do Grupo H da Liga dos Campeões.

O jovem avançado belga Lois Openda continua a confirmar um grande arranque de temporada e chegou ao bis no Ettihad em vinte minutos. Aos 13, inaugurou o marcador, a passe de Janis Blaswich, penalizando uma má abordagem de Akanji, e aos 33 assinou o 0-2, na sequência de mais um passe de outra grande promessa da equipa da Red Bull, o jovem médio neerlandês Xavi Simons. Antes, deixou Rúben Dias pelo caminho.

Na segunda parte começou o festival Phil Foden. O internacional inglês assistiu para Erling Haaland reduzir aos 54 minutos, marcou ele mesmo o empate, após passe de Josko Gvardiol aos 70 – excelente trabalho do jovem a orientar a receção para o espaço que lhe daria a finalização – e, a três minutos do fim do tempo regulamentar, entregou o golo da reviravolta a Julán Álvarez com mais um passe decisivo.