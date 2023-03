Champions: Chelsea deixa Dortmund pelo caminho

O técnico do Dortmund, Edin Terzic, assumiu que seria justo para as duas equipas seguirem em frente na eliminatória porque os dois jogos foram muito equilibrados. No entanto, foi o Chelsea quem venceu a segunda mão, por 2-0, e garantiu o passaporte para os quartos de final da Liga dos Campeões.

«É um resultado difícil de aceitar e estamos desapontados. Foram dois jogos muito equilibrados. Na segunda parte fomos mais dominadores e tivemos oportunidades, mas, no final, não foi suficiente», defendeu o treinador, em declarações à Prime Video.

«Tenho de dizer, no somatório dos dois jogos, que o Chelsea mereceu passar, mas nós também merecíamos ter passado porque os jogos foram muito equilibrados.»

O conjunto de João Félix e do ex-Benfica Enzo Fernández sofreu bastante nos primeiros minutos do desafio, sentindo a pressão dos germânicos.

O internacional português dos londrinos foi importante para desbloquear situações de transição rápida para o ataque. Num desses movimentos Havertz enviou a bola ao poste e, mais tarde, Sterling é apanhado em fora de jogo, numa jogada em que o alemão faz golo, mas a análise do VAR reverte a situação.

Quase a fechar a primeira parte, finalmente o Chelsea aproveita o seu bom momento e faz golo, por Sterling. O inglês, após alguma atrapalhação, consegue desferir o remate com êxito.

No regresso dos balneários, os blues mantêm a dinâmica forte e aumentam a vantagem numa grande penalidade apontada por Havertz, a castigar mão na bola de Wolf, após cruzamento de Chilwell.

O VAR esteve em destaque neste período, com a visualização da falta do germânico e a obrigar à repetição de um primeiro pontapé de penálti falhado pelo ponta de lança, por invasão da área de um jogador do Dortmund.

A formação de Raphael Guerreiro voltou a assumir o ascendente no desafio, mas não conseguiu ultrapassar a barreira defensiva da equipa da casa… e fica pelo caminho na competição.

O Chelsea será uma das oito equipas – tal como o Benfica – que entra no sorteio sem restrições dos quartos de final da Champions, a realizar a 17 de março.