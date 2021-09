Champions: as três equipas portugueses procuram primeira vitória

O Sporting, o FC Porto e o Benfica vão tentar somar o primeiro triunfo na fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol, mas a tarefa será complicada para o trio português na segunda jornada.

Depois de ter sido goleado por 5-1 em casa pelo Ajax, na estreia no Grupo C, o campeão português Sporting visita na terça-feira o Borussia Dortmund, que venceu fora o Besiktas, por 2-1.

Os ‘leões’ somaram dois triunfos no campeonato português após o derrota com o campeão dos Países Baixos, enquanto o conjunto alemão perdeu na última jornada da Bundesliga, frente ao Borussia Mönchengladbach, num encontro em que poupou o goleador Haaland e Marco Reus, mas no qual atuou o português Raphaël Guerreiro.

Nos dois jogos anteriores entre as duas equipas, na fase de grupos da ‘Champions’ em 2016/17, o Dortmund somou dois triunfos, por 1-0 em casa e por 2-1 em Alvalade, com um dos golos dos alemães a ser marcado por Julian Weigl, atualmente no Benfica.

Também na terça-feira o FC Porto recebe o Liverpool, de Diogo Jota, depois de ter empatado a zero em casa do campeão espanhol Atlético de Madrid na primeira jornada, num encontro do qual Pepe saiu lesionado, estando em dúvida para o jogo do Dragão, e no qual Mbemba foi expulso.

Na estreia no Grupo B, os ‘reds’ venceram o AC Milan em casa, por 3-2, procurando somar o segundo triunfo na Liga dos Campeões, depois de um empate na Liga inglesa, frente ao Brentford (3-3).

Para somar os primeiros três pontos na prova, o FC Porto terá de fazer algo que ainda não fez na sua história, vencer o Liverpool, sendo que o melhor que conseguiu foram três empates em oito jogos. Na última visita ao Dragão, nos quartos de final da ‘Champions’ em 2018/19, os ‘reds’ venceram por 4-1, na caminhada para o título europeu.

Na quarta-feira, o Benfica recebe um FC Barcelona em crise e tem a possibilidade de somar o segundo triunfo em oito jogos com os catalães e o primeiro desde a final da Taça dos Campeões Europeus em 1961.

Após a saída de Lionel Messi, os ‘blaugrana’ estão a ter um início de temporada complicado, com seis pontos perdidos em cinco jogos na Liga espanhola, além da pesada derrota caseira frente ao Bayern Munique (3-0), na primeira ronda do Grupo E, numa partida em que não fizeram qualquer remate.

Ao contrário, o Benfica ainda não perdeu esta temporada, tem sete vitórias em outros tantos encontros na I Liga portuguesa, e tem apenas dois empates em 12 jogos, um dos quais em casa do Dínamo de Kiev (0-0), na estreia na ‘Champions’.

A segunda jornada terá, na terça-feira, um dos jogos mais aguardados da fase de grupos, com a receção do Paris Saint-Germain, com Messi em dúvida, ao Manchester City, finalista vencido da última edição.

Os ‘citizens’, de João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva, estreou-se no Grupo A com um triunfo por 6-3 sobre o Leipzig, de André Silva, enquanto o PSG, que tem Nuno Mendes e Danilo no plantel, empatou em casa do Club Brugge (1-1).

O campeão europeu Chelsea terá, em teoria, a sua tarefa mais complicada no Grupo H, na visita à casa da Juventus, depois de as duas equipas terem vencido na primeira jornada o Zenit (1-0) e o Malmö (3-0), respetivamente.

Depois do surpreendente desaire em casa do Young Boys (2-1), o Manchester United, de Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, reedita a final da última Liga Europa, na receção ao Villarreal, que venceu a segunda prova da UEFA e que empatou com a Atalanta na ronda inaugural.

No Grupo D, o Real Madrid, que bateu o Inter Milão (1-0), recebe o surpreendente estreante Sheriff, que venceu o Shakthar Donetsk, por 2-0.

No Grupo G, o Wolfsburgo recebe o Sevilha e o Lille, de Xeka, Renato Sanches, José Fonte e Tiago Djaló, visita o Salzburgo.