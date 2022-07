Deitada de corpo a arder e a arder anda um país neste Julho de 2022.

Já não se consegue contar os fogos que continuam a renascer e a explodir sem fim aqui e ali neste Portugal de chamas.

Procuramos refrescarmo-nos por aí mas o corpo já não nos pertence.

Ele agora é da canícula que dirige tudo e todos.

Seres ao monte e nos montes sem dormir, uns já sem casa outros a procurar acabar com as labaredas sem fim.

Os pulmões já não querem mais este cheiro a queimado.

O céu virou escuridão e vulcão aberto e omnipresente.

E eu, eu que desejei tanto aqui estar, parei no tempo.

A tolerância é zero, nada de fogueiras, nem nada de máquinas nas florestas etc. etc.

E eu, eu no meu canto, vejo todas as noites desenhar-se no céu vermelho foguetes e foguetinhos a festejar aniversários ou datas.

Que maravilha viva a liberdade!

Ninguém pode impedir ninguém de festejar e largar foguetes alegres e poderosos… assim é a mediocridade alheia que tende a ser a besta à solta sem tino nenhum.

No meio de tanta miséria humana existem os bombeiros, esses heróis que vivem para nós e nos ajudam sempre a continuar nesta vida.

E eu, eu vou mais uma vez ao duche, eu, eu vou mais uma vez beber água e esperar um momento mais calmo e menos louco sem sentido.

Tudo isto é a procura da natureza a existir no desequilíbrio do ser humano.

Um grande obrigada a todos os bombeiros e a toda a população empenhados no terminar de cada chama.

BV140722