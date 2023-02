CGT convoca nova greve em França

A central sindical francesa (CGT) convocou uma greve dos ferroviários, estivadores, eletricistas e trabalhadores de gás, químicos e vidro, para quinta-feira, durante o quinto dia de mobilização nacional contra o aumento da idade de reforma.

“As federações nacionais CGT de portos e docas, ferroviários, indústrias químicas, vidro e cerâmica e centrais de energia pedem 24 horas de paralisação para o dia de greve e mobilização interprofissional de 16 de fevereiro de 2023”, informam as federações em comunicado conjunto divulgado na segunda-feira.

As cinco federações especificam que continuam a “pesquisar” “em conjunto condições para aumentar e alargar o equilíbrio de poder, em particular através da “greve renovável”.

Mais uma vez, as federações apontam o dedo a “uma reforma injusta e injustificada” e, em particular, ao adiamento da idade legal de reforma dos 62 para os 64 anos.

As federações também destacam as consequências para as mulheres, cujas carreiras são interrompidas devido à maternidade, para os jovens cujos anos de estudo não são contabilizados para o cálculo da reforma e para os trabalhadores de profissões de desgaste rápido, sem indemnização pelos danos sofrido.

“No dia 16 de fevereiro, todos juntos em greve e nas ruas para participar das manifestações interprofissionais para conquistar a retirada” do aumento da idade de reforma, concluem no documento.