César Peixoto empata no regresso ao comando do Paços

O Paços de Ferreira empatou 1-1 na receção ao Desportivo de Chaves, em jogo da 15.ª jornada da I Liga de futebol, e agudizou a sua crise de resultados, somando apenas o terceiro empate na prova.

Em dia de estreia de César Peixoto, que regressou ao comando técnico dos pacenses, o Paços de Ferreira não foi além da terceira igualdade na prova, depois de Uilton, aos 75 minutos, ter resgatado o empate, anulando a vantagem alcançada pelos flavienses aos 67 minutos, por intermédio de Juninho.

Com este empate, o Paços de Ferreira permanece no último posto, com apenas três pontos, enquanto o Desportivo de Chaves ocupa um tranquilo nono lugar, com 15.