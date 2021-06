César Matoso lança verdadeiro tributo ao “ser português”

César Matoso, músico, cantor, intérprete e fadista nasceu em 1991, é formado em Artes do Espetáculo e acaba de lançar o single “O Português”.

O artista deu início à sua carreira em 2010, com o projeto “Os fados do fado”, e posteriormente aventurou-se com o lançamento dos álbuns discográficos “Fado Primeiro “ e “Saudade Singular”.

Amigo das comunidades, César Matoso conta com várias atuações em França, Espanha , Suíça, Alemanha, Geórgia, Brasil , Estados Unidos, Luxemburgo e Holanda.

Em televisão participou em programas musicais e de entretenimento de grande destaque e popularidade, e faz parte da nova geração de fadistas afirmando-se como alguém “sem regras nem limitações artísticas”.

Matoso explica que “’O Português’ é uma música com muita gente dentro. Alguém que passeia por uma rua que também é sua e cruza-se com personagens representativos de um Portugal global. A senhora que fala muito da sua vida, assim como da vida dos seus vizinhos. O empresário de sucesso e pai de família. Uma mulher independente que emigrou e outra que luta para manter a sua tasca aberta ou ainda uma fadista nascida no estrangeiro que canta no restaurante do simpático e bem sucedido senhor João. Todos eles são ‘O Português’, aquele que nunca está bem, mas também nunca está realmente mal, e diz sempre ‘que vai andando'”.