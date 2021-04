Cerveja Quinas distinguida em concurso em Bruxelas

A qualidade da cerveja Quinas foi distinguida no concurso Monde Selection de la Qualité 2021 com medalha de prata para a sua referência Premium Lager 5% álcool.

Um prémio que garante que a qualidade do produto foi testado e aprovado por um júri profissional sob avaliação rigorosa, tendo sido avaliados cerca de 20 critérios que deram à Quinas este prestigioso lugar na sua primeira participação.

Depois de ter sido provada e aprovada como Sabor do Ano 2021, em apenas 3 meses a Quinas junta dois prémios, nacional e internacional, o que reforça o trajeto que a marca tem realizado no mercado, sendo a distinção pelo Monde Selection um passo importante de afirmação e confiança para que a marca continue a conquistar os consumidores e um voto para que continue a investir no produto e em querer fazer sempre mais e melhor.

Os resultados não se refletem apenas nos concursos mas também nos resultados operacionais da empresa, com um crescimento exponencial das vendas onde a Quinas atingiu já no primeiro trimestre de 2021 a marca dos 3 milhões de litros vendidos em três anos.

Para o CEO, Sérgio Duarte “este prémio enche-nos de orgulho pois é uma confirmação que estamos no bom caminho e a levar até ao consumidor um produto de qualidade. Acredito que seremos um dos principais players do setor cervejeiro nacional e que faremos História. O projeto Quinas ainda só está no mercado há três anos e tudo o que já conseguimos em tão pouco tempo só nos dá confiança no sucesso que a marca alcançará.”

