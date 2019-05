Cerveja portuguesa chega ao Canadá

A Cerveja Quinas, marca de cerveja do grupo Domus Capital, reforçou a sua aposta na internacionalização com a entrada na região do Quebec, através do contrato com a distribuidora Global International Networks Wines & Spirits (Globalinc), foi anunciado.

Em declarações à Lusa, a responsável pelo departamento de ‘marketing’ e comunicação da Cerveja Quinas, Maria João Pereira, sublinhou que a distribuidora identificou no mercado do Canadá e sobretudo na região do Quebec “a oportunidade e necessidade de introduzir uma nova marca de cerveja portuguesa”, sendo que a escolha recaiu na Quinas.

A partir do próximo mês de junho será possível “encontrar esta gama de cervejas tanto no canal horeca [hotéis, restaurantes e cafés] como na rede de lojas do monopólio da SAQ, entidade que autoriza a venda de bebidas alcoólicas na região do Quebec”, explicou Maria João Pereira.

Sem referir os números, a mesma responsável admitiu que “a quantidade da encomenda feita pela Globalinc ainda é bastante considerável, tendo em conta que, numa primeira fase, ainda será de teste de mercado”.

A responsável da empresa afirmou que, em termos de consumidores, a aposta será tanto para a comunidade portuguesa como para o público canadiano.

Maria João Pereira lembrou que a marca já está em sete mercados internacionais, entre os quais França, Estados Unidos, África do Sul, Holanda, São Tomé e Príncipe, mas a estratégia é continuar a reforçar a presença no exterior.

“Estamos em negociações para entrar noutros mercados, como China, América do Sul, alguns países da Europa de Leste e alargar a presença no resto da Europa, por exemplo, para a Suíça”, avançou.

Nesta fase, o mercado externo já tem um peso de mais de 50% nas vendas da Cerveja Quinas, mas a mesma fonte admite que esta é uma percentagem que irá continuar a crescer.

A marca surgiu há pouco mais de um ano e três meses no mercado com uma gama de cervejas industrial e artesanal, produzidas em ‘outsourcing’ por duas unidades fabris no território nacional.

Em Portugal já está nas prateleiras dos hipermercados da Auchan e em junho estará em mais duas cadeias do retalho alimentar a operar, disse a responsável, escusando-se a adiantar nomes