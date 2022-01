Certificado europeu válido por nove meses

O mapa eleitoral de Portugal está pintado com as cores do PS. As eleições legislativas de 30 de janeiro ditaram a vitória clara do Partido Socialista, a segunda maioria absoluta na história do partido e a sexta na história da democracia. No discurso de vitória, António Costa assegurou, no entanto, que "uma maioria absoluta não é o poder absoluto, não é governar sozinho". A noite fica ainda marcada pela demissão quase garantida de Rui Rio, do PSD, e pela saída de Francisco Rodrigues dos Santos, do CDS-PP, partido que de resto abandona o Parlamento. Mas nem tudo correu mal à direita do hemiciclo, com Chega e Iniciativa Liberal a saírem muito reforçados deste escrutínio como terceira e quarta forças políticas. Já à esquerda, o eleitorado penalizou fortemente Bloco de Esquerda e CDU, antigos parceiros de Geringonça. Tanto o Livre como o PAN garantiram a eleição de um deputado.