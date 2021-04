Cerimónia dos Óscares consagrou ‘outsiders’

“Nomadland” conseguiu o Óscar de Melhor Filme, na 93.ª edição dos prémios da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas, dos Estados Unidos. Frances McDormand conquista o Óscar de Melhor Atriz pelo desempenho no mesmo filme.

O Óscar de Melhor Ator atribuído a Anthony Hopkins pelo desempenho em “The Father”, do francês Florian Zeller.

Na representação masculina estavam indicados Chadwick Boseman (a título póstumo por “Ma Rainey: A mãe dos blues”), Riz Ahmed (“Sound of Metal”), Gary Oldman (“Mank”) e Steven Yeun (“Minari”), além de Anthony Hopkins.

Para o Óscar de Melhor Filme estavam nomeados “Mank”, “Nomadland – Sobreviver na América”, “Uma miúda com potencial”, “O Pai”, “Judas and the Black Messiah”, “Minari”, “Sound of Metal” e “Os 7 de Chicago”.

Nas contas para esta edição, o filme “Mank”, de David Fincher, somou dez nomeações, enquanto “Nomadland – Sobreviver na América”, de Chloé Zhao, foi indicado para sete estatuetas, entre as quais a de Melhor Realização, conquistado pela cineasta de origem chinesa. “Mank”, grande favorito, conquistou apenas dois Óscares: Melhor Cenografia e Melhor Direção de Arte.

Para o Óscar de Melhor Atriz estavam nomeadas Carey Mulligan (“Uma miúda com potencial”), Frances McDormand (“Nomadland”), Viola Davis (“Ma Rainey: A mãe dos blues”), Vanessa Kirby (“Pieces of a Woman”) e Andra Day (“The United States vs. Billie Holiday”). “Nomadland”, protagonizado por Frances McDormand, vencedora do Óscar, conta a história de uma mulher que viaja pela América como nómada, vivendo numa caravana, trabalhando em empregos temporários e sobrevivendo na estrada, na sequência de uma crise económica.

Embora o filme seja uma ficção, assenta em testemunhos reais de norte-americanos que vivem na estrada, sempre em trânsito, numa comunidade nómada mais envelhecida e nas margens da sociedade. Chloé Zhao, sino-americana, foi a primeira mulher asiática nomeada para os Óscares e a segunda mulher a conquistá-lo, depois de Kathryn Bigelow, em 2020, por “Estado de Guerra”.

A coreana Yuh-Jung Youn conquistou o Óscar de Melhor Atriz Secundária, pelo desempenho em “Minari”, de Lee Isaac Chung. Maria Bakalova, em “Borat Subsequent Moviefilm”, Glenn Close, em “Hillbilly Elegy”, Olivia Colman, em “O Pai”, e Amanda Seyfried, em “Mank”, eram as restantes candidatas ao Óscar de Melhor Atriz Secundária. A atriz nascida na Coreia do Norte, que protagoniza o filme de Lee Isaac Chung, declarou-se contrária ao espírito competitvo e, na aceitação do Óscar, interrogou-se como podia comparar-se a Glenn Close, que teve este ano a sua oitava nomeação.

Daniel Kaluuya conquistou o Óscar de Melhor Ator Secundário, pelo desempenho em “Judas and the Black Messiah”, do líder dos Blanck Panther Fred Hampton. Sacha Baron Cohen, pelo desempenho em “Os 7 de Chicago”, Leslie Odom, Jr., por “One Night in Miami…”, Paul Raci, por “Sound of Metal”, e Lakeith Stanfield, também por “Judas and the Black Messiah”, eram os outros quatro candidatos.

A cerimónia da 93.ª edição dos Óscares, adiada de fevereiro para abril, por causa da pandemia, decorre no tradicional Dolby Theatre, com audiência, e no edifício da estação de comboios Union Station, em Los Angeles.

Veja aqui os resultados completos dos Óscares.