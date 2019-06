Cerejas do Fundão encantam Paris

Uma ação de promoção das cerejas do Fundão levou até à capital francesa, A Câmara Municipal do Fundão levou centenas de quilos de cerejas para a capital francesa.

Desde sexta-feira, o fruto é distribuído de forma gratuita e a região é assim promovida.

Na sexta-feira a ação de promoção começou no restaurante da Cidade Universitária Internacional de Paris e depois alargou-se ao centro comercial BHV Marais.

Durante todo o sábado, entre as 11 e as 18 horas foram distribuídas cerejas do Fundão, a capital da cereja em Portugal, como foram dizendo os promotores. Ao final da tarde, o vice-presidente daquela autarquia, Miguel Gavinhos, deu uma conferência de imprensa sobre a produção de cereja.

No domingo a promoção alargou-se ao parque Montsouris, onde esteve o Secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, mas também foram distribuídas cerejas no almoço da Santa Casa da Misericórdia de Paris.