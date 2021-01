A investida e a tentativa de cerco ao Capitólio, coração democrático dos EUA, por parte dos apoiantes de Donald Trump, mostra como a democracia requer um cuidado especial. No estabelecimento dos compromissos com os cidadãos. No seu envolvimento e esclarecimento sobre as opções. Na cultura de prestação de contas. Na ponderação dos argumentos e no equilíbrio da linguagem.

Os tempos que correm são dados à polarização e ao extremismo. Ser ponderado nas atitudes, no comportamento e na palavra é um grande sinal de coragem. Joe Biden tem vindo a mostrar essas qualidades.