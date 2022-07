Cerca de 400 operacionais combatem chamas em Sever do Vouga

O incêndio que deflagrou às 12h18 desta quinta-feira numa zona de povoamento florestal em Sever do Vouga, no distrito de Aveiro, continua ativo, à hora desta publicação, com cerca de 400 operacionais no combate às chamas.

“O incêndio mantém-se ativo, com uma das frentes a causar ainda com alguma preocupação devido à dificuldade de acessos”, disse o comandante do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Aveiro, José Pinto, pelas 17h30.

Além da falta de acessos, os bombeiros estão também a sentir dificuldades com o vento forte que se faz sentir na zona e que, segundo José Pinto, poderá originar reativações “em áreas onde as chamas já estavam dominadas”.

“O nosso objetivo é que durante a noite o incêndio fique resolvido”, afirmou o mesmo responsável, adiantando que, para já, não há casas em perigo.

De acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 17h55, o incêndio, que lavra numa zona de povoamento florestal, estava a ser combatido por 366 operacionais, apoiados por 106 viaturas e oito meios aéreos.