CEPE Benelux: resultados das provas de certificação disponíveis

A Coordenação do Ensino Português no Luxemburgo, Bélgica e Países Baixos informou esta semana que as pautas finais do processo de certificação das aprendizagens da segunda época, que se realizou no passado dia 25 de junho, já foram disponibilizadas.

“Considerando que as pautas finais não deverão ser publicadas online, uma vez que contêm dados pessoais referentes à identificação dos alunos, informamos os encarregados de educação dos alunos que as pautas estão disponíveis, para consulta individual, na Coordenação do Ensino, nas Embaixadas ou nos Consulados-Gerais, no Luxemburgo, na Bélgica e nos Países Baixos”, lê-se na nota enviada ao BOM DIA.

No mesmo documento, a CEPE Benelux informa ainda que “eventuais pedidos de reapreciação da parte de escrita das provas deverão ser efetuados de acordo com o previsto na Portaria n.º 246/2017 de 3 de agosto”.