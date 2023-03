Centros comerciais portugueses vão dar a conhecer a Europa

A Associação Portuguesa de Centros Comerciais e Marketplaces (APCC) e o Parlamento Europeu em Portugal estabeleceram uma parceria para organizar um ciclo de conversas com eurodeputados portugueses em centros comerciais de várias cidades.

O primeiro debate terá lugar esta sexta-feira, dia 17 de março, das 18h às 19h, para debater a igualdade de género, por ocasião do Dia Internacional da Mulher.

O ciclo “EUropa aqui” irá promover debates em várias cidades do país, onde eurodeputados portugueses irão conversar com os cidadãos. Estas conversas serão moderadas por um jornalista, que irá promover o diálogo sobre assuntos europeus entre os eurodeputados e o público presente.

O ciclo de debates pretende que os eurodeputados possam debater temas europeus de interesse geral e apresentar as iniciativas do Parlamento Europeu face a estes desafios, bem como o seu trabalho, num ambiente informal, em espaços muito frequentados pelos cidadãos.

O primeiro debate “EUropa aqui” assinala o Dia Internacional da Mulher e terá lugar no dia 17 de março, das 18h às 19h, na praça central do Amoreiras Shopping Center, em Lisboa.

As eurodeputadas Maria Manuel Leitão Marques (PS, S&D), Maria da Graça Carvalho (PSD, PPE) e Sandra Pereira (PCP, GUE/NGL) vão debater o trabalho do Parlamento Europeu na defesa dos direitos das mulheres.

O Parlamento Europeu destaca este ano a forma como a crise energética afeta mais as mulheres do que os homens. Ao longo dos últimos dias, os eurodeputados têm assinalado o Dia Internacional da Mulher, que se celebra a 8 de março, com diversas iniciativas, em Bruxelas, Estrasburgo e nos vários Estados-Membros.

No âmbito deste debate, o Amoreiras Shopping Center exibe também uma exposição de painéis que celebram mulheres galardoadas com o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento do Parlamento Europeu.

Este formato procura aproximar os portugueses do Parlamento Europeu e contribuir para que conheçam melhor quem são e o que fazem os seus representantes, os temas em agenda no Parlamento Europeu e o impacto da sua atividade em Portugal e nas nossas vidas. Pretende-se que as conversas permitam que os cidadãos tenham um papel ativo nos debates e exprimam também as suas opiniões, questões e preocupações.