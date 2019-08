Centros comerciais emblemáticos do Algarve vendidos a grupo francês

O Iberia Coop, um fundo detido em 10% pela Sonae Sierra, acaba de vender os centros comerciais AlgarveShopping e Albufeira Retail Park à empresa francesa Frey, um negócio de 179,3 milhões de euros.

A Frey estreia-se assim no mercado nacional. É apresentada como especialista no desenvolvimento e gestão de centros comerciais ao ar livre, mas a portuguesa Sonae Sierra continuará responsável pela gestão e comercialização do centro comercial e do retail park, informam as empresas em comunicado.

O AlgarveShopping e o Albufeira Retail Park contam 7,5 milhões de visitas por ano e uma taxa de ocupação global de 99,8%. Estes estabelecimentos preenchem um total de 60.000 m2 com diversas marcas locais e internacionais, cerca de 20 restaurantes, cinema e um parque de estacionamento com capacidade para 3.000 viaturas. A área circundante possui aproximadamente 280.000 habitantes (excluindo estadias em hotéis, que podem aumentar a área de influência para 800.000 habitantes durante o verão, lê-se ainda no comunicado.