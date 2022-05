Centro Português de Singen muda de casa

O Centro Português de Singen, na Alemanha, inaugurou recentemente a sua nova sede, na Grubwaldstrasse, depois de ter sido vítima de uma ordem de despejo por parte dos proprietários das instalações anteriores.

Segundo relata o jornal Südkurier, o centro português viu-se impedido de continuar a sua atividade há cerca de dois anos não só pelas restrições impostas para travar a pandemia de covid-19, como também pela morte do proprietário do edifício que arrendavam em Hadwigstrasse.

“Quando achámos que a situação não poderia ficar pior, por termos sido impedidos de festejar os 50 anos de existência em plena pandemia, recebemos um aviso de rescisão para a sede do clube. Os membros do clube ficaram chocados”, explicou ao jornal alemão António Frade, presidente do Centro Português de Singen.

O dirigente explicou ainda que foram realizadas diversas tentativas de contacto com os herdeiros do lote, inclusive pela própria cidade de Singen, mas nunca houve abertura para negociação.

“Todas as discussões com os proprietários foram infrutíferas e até as nossas tentativas caíram em ‘ouvidos moucos'”, completou o prefeito de Singen, Bernd Häusler.

Com as negociações travadas, o centro português foi forçado a mudar-se de armas e bagagens para a Grubwaldstrasse, o que implicou um investimento de cerca de 40 mil euros para transformar umas antigas instalações comerciais num novo clube.

“Algo assim não é fácil para nossa pequena associação, com 400 membros, lidar”, disse também o presidente António Frade.

A decisão da mudança ficou confirmada durante uma assembleia geral e, em apenas oito semanas de reformas, cerca de meia centena de associados restabeleceram a esperança do Centro Português de Singen.

“As condições aqui são ideais, os sócios do clube estão satisfeitos e a família arrendatária Pires (também ela portuguesa) dá um toque luso no novo centro com as suas iguarias culinárias”, acrescentou o presidente António Frade.

