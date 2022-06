Centro Português de Osnabrück comemora 10 de Junho com “boa disposição”

O Centro Português de Osnabrück prepara-se para celebrar o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas com um convívio marcado para a tarde de sábado, dia 11 de junho.

Um dia depois das comemorações oficiais do feriado do 10 de Junho, o Centro Português de Osnabrück vai ter, a partir das 15h00, comes e bebes para todos os presentes.

Os sócios têm entrada livre, os casais pagam 15 euros e os ingressos individuais custarão 10.

De acordo com o programa, das 15h00 às 20h00 haverá sardinha assada, barriga, chouriço, salsicha e “boa disposição”.

Pelas 21h00 inicia-se o baile animado pelos Sem Limite.

