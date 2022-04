Centro Português de Osnabrück celebra meio século de existência

O Centro Português de Osnabrück, fundado em 1972 na Alemanha, prepara-se para soprar as 50 velas já no próximo dia 30 de abril.

Através de uma nota publicada nas redes sociais, a associação lusa informa que além de celebrar meio século de existência irá condecorar, ao longo do dia, os sócios que já têm 25 e 50 anos de casa.

No programa disponibilizado online pode ler-se que as festividades têm início às 15h00 (hora local), com um copo d’água e com as condecorações, estando prevista, para as 18h00, a atuação do Rancho Folclórico Arco-Iris.

Até às 20h00 haverá sardinha assada, barriga de porco, salsicha e cerveja à disposição dos sócios presentes.

