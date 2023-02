Centro Português de Londres está fechado e com dívidas

“O Centro Comunitário Português de Apoio à Comunidade Lusófona residente no Reino Unido, é uma instituição de caridade social ao serviço de todos”. Assim se apresentava o CCPACL na sua página Facebook. Página que não é atualizada desde novembro de 2022 quando foi então partilhada uma informação sobre agendamentos consulares.

O Centro terá rendas em atraso que deve ao município, proprietário do espaço. Ao que o BOM DIA pode apurar, os gestores do centro português terão feito uma proposta ao município que não terá sido aceite. Outra fonte garante que os responsáveis do centro deverão responder em tribunal já que a autarquia exige o pagamento das rendas em atraso.

Por outro lado, “o município não terá interesse nenhum em fechar o centro”, dada a atividade social que desempenha. Recorde-se que o Centro Português de Apoio à Comunidade Lusófona desempenhou um papel importante, nomeadamente durante a pandemia, apoiando membros das comunidades lusófonas mais necessitados em Londres.

A mesma fonte referiu ao BOM DIA que é possível que seja criada uma ‘task force’ para retomar a gestão do centro, contudo, lamentou, “já há material a ser retirado do centro” e teme-se que alguns dos haveres mais valiosos possam ir parar a privados.

O Centro Comunitário Português de Apoio à Comunidade Lusófona funciona sem salários, tal como fonte da isntituição tinha dito ao BOM DIA há dois anos: “onde os membros dedicam horas a fazer um serviço pela comunidade”.

Segundo a missão anunciada pelo própiro Centro Português de Apoio à Comunidade Lusófona residente no Reino Unido, os seus objetivos são criar condições para o desenvolvimento de atividades de e para todas as comunidades de língua Portuguesa nas mais diversas áreas, nomeadamente educação, integração, incluindo apoio jurídico, social e outros.