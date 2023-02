Centro Português de Lambeth está aberto e a funcionar, diz dirigente

“O Centro Comunitário Português de Apoio à Comunidade Lusófona (CCP), funciona sete dias por semanas, estando o domingo reservada para actividades e eventos do Centro ou de outras comunidades lusófonas e/ou privadas”, explicou ao BOM DIA Artur Domingos, um dos dirigentes da instituição, na sequência de uma notícia que dava o espaço como fechado e com dívidas.

Artur Domingos (na foto acima) afirma que o centro funciona “apesar de algumas vicissitudes que são do conhecimento da comunidade, nomeadamente os pagamentos de algumas dividas da Instituição que se arrastam a alguns anos e se agravaram durante a pandemia”, reconhecendo assim que há dificuldades financeiras, tal como noticiado pelo BOM DIA.

O principal orgulho dos responsáveis do centro é que “desde o início da pandemia até ao corrente dia, o CCP tem a funcionar nas suas instalações um Banco Alimentar duas vezes por semana, às segundas e quinta-feiras, como parceiro do Council de Lambeth”.

E além do banco, atualmente “estão a ser desenvolvidas outras atividades nas instalações do CCP em parceria com outros parceiros, nomeadamente as aulas de português, que decorrem aos sábados e o Club Senior às quartas-feiras, além do apoio prestado pela equipa de Welfare Advice, fundamental nos dias de hoje, tradutor e informações jurídicas”.

Artur Domingos referiu ainda que no espaço do CCP estão ativos uma congregação religiosa e uma psicóloga.

Por fim, “nenhum dos atuais directores do CCP ponderaram o encerramento da Instituição e das suas actividades podendo ocorrer, como última opção, a mudança de instalações”, remata Domingos.