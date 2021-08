Centro de vacinação instalado no e-Lake Festival

A organização do e-Lake Festival, que decorre no Luxemburgo entre 6 e 8 de agosto, anunciou esta semana que todos os participantes não vacinados vão ter a oportunidade de o fazer dentro do recinto.

De acordo com as informações publicadas no site do evento, sob o mote “vou ser vacinado”, um autocarro devidamente equipado para o efeito estará a vacinar no dia 7, das 17 às 20h00, e dia 8, das 16 às 19h00.

O e-Lake Festival é um festival de música alternativa que promete animar o primeiro fim de semana de agosto em Echternach.

Para entrar, é necessário apresentar um certificado digital, que comprove a vacinação completa, ou um teste negativo.

No recinto, a utilização de máscara e o distanciamento social não serão obrigatórios.

