Centro de Portugal quer atrair trabalhadores nómadas digitais

A Turismo Centro de Portugal organiza um webinar intitulado “Work From Centro de Portugal”, que se realiza na plataforma Zoom, no dia 31 de março, entre as 10h00 e as 12h30 de Lisboa.

A pandemia de covid-19 e as medidas adotadas vieram impor o teletrabalho. Aquele que era, até há alguns meses, um estilo de vida romantizado nas redes sociais pelos chamados “nómadas digitais” é, agora, o único caminho possível para uma grande maioria de trabalhadores e empresas.

Muitas das grandes empresas nacionais e internacionais têm convergido no caminho da maior flexibilidade para os trabalhadores através do trabalho remoto, por ser uma solução vantajosa para todas as partes.

Este webinar pretende lançar bases para o Centro de Portugal como um território estruturado para o Turismo de Trabalho nas suas diferentes abordagens. Todos são bem-vindos e convidados a assistir, a colocar dúvidas e a dar a sua opinião. Do lado da oferta, entre entidades públicas e privadas. Do lado da procura, nómadas digitais, trabalhadores remotos ou mesmo empresas que procuram diferentes metodologias de trabalho para os seus colaboradores.

O webinar será transmitido online via Plataforma Zoom, sendo obrigatória a inscrição em http://bit.ly/38TUxoW