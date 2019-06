Centro de Portugal está cheio de praias “de ouro”

A região Centro de Portugal é aquela que apresenta este ano mais praias classificadas com “qualidade de ouro” pela associação ambientalista Quercus. No total, são 93 as praias desta região distinguidas, entre as 375 zonas balneares nacionais que mereceram o galardão.

Com 93 “praias de ouro”, o Centro de Portugal é o território com mais zonas balneares selecionadas, à frente das 87 praias do Algarve. Seguem-se as regiões Porto e Norte (74 praias), Açores (39), Lisboa (39), Alentejo (23) e Madeira (20).

Das 93 praias galardoadas no Centro de Portugal, 67 são costeiras, 25 são interiores e uma é de transição. Merecem destaque, pelo número, as 12 praias do concelho de Torres Vedras, as 11 de Peniche e as nove da Figueira da Foz.

“Esta lista é mais uma confirmação da excelência das praias do Centro de Portugal. Longe das zonas balneares massificadas, onde muitas vezes se torna difícil encontrar lugar para estender uma toalha, nestas praias há espaço – e tempo – para usufruir de um descanso merecido. As praias do Centro de Portugal, quer estejam junto à beira mar quer sejam de interior, nos rios, lagos e albufeiras, têm verdadeira qualidade de ouro. São um luxo nos dias de hoje”, sublinha Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal.