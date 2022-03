Centro de Língua Portuguesa reabriu na Universidade de Estocolmo

Teve lugar no dia 17 de março, a reabertura oficial do Camões – Centro de Língua Portuguesa em Estocolmo, nas novas instalações da Universidade de Estocolmo.

O evento contou com a participação de cerca de 30 pessoas, entre as quais a Embaixadora de Portugal na Suécia, Sara Martins, o Diretor do Departamento de Línguas Românicas e Clássica, Anders Anders Bengtsson, o Embaixador de Angola na Suécia, Apolinário Correia, a Encarregada de Negócios da Embaixada do Brasil, Cláudia de Angelo Barbosa, o Adido Cultural da Embaixada de Portugal na Suécia, Amintas Santos Silva, professores de português da Universidade e de Língua Materna, estudantes, escritores e tradutores, membros da comunidade de língua portuguesa na Suécia.

