Centro de investigação português entre os mais citados do mundo

O Centro de Biotecnologia e Química Fina (CBQF) da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa é um dos centros de investigação mais citados do mundo.

O Laboratório Associado da Católica está entre as 10 instituições que integram a lista da revista Global Health Research and Policy, que distinguiu os centros com maior impacto, a nível mundial, na investigação sobre a resistência a antibióticos no ambiente.

Num estudo em que se avaliou a atividade e o impacto da investigação realizada sobre esta temática, a nível mundial, entre 2000 e 2019, com base no número, na evolução e no índice de citação de publicações científicas, o CBQF ocupa o terceiro lugar no top 10 de instituições mais citadas. A lista conta com cinco instituições da China, uma do Canadá, duas dos Estados Unidos da América e duas de Portugal – entre as quais figuram a Universidade Católica Portuguesa e a Universidade do Porto.

No que diz respeito à análise do número de publicações, expressa por produto interno bruto per capita, Portugal ocupa o nono lugar, antecedido pela China, Estados Unidos da América, Índia, Reino Unido, Canadá, Alemanha, Espanha, Brasil e seguido pela França.

A preponderância de instituições chinesas neste ranking pode ser justificada, como os autores reconhecem, pelos graves problemas de resistência a antibióticos naquela região, designadamente devido à produção animal e, também, pelo ativo financiamento para a investigação neste domínio, concedido pela Fundação Nacional Chinesa para as Ciências Naturais.

