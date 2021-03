Centro de exames chinês-português em Macau pronto a abrir

O novo centro de qualificação profissional para tradutores e intérpretes de chinês-português de Macau deverá começar a funcionar este ano, com os primeiros testes previstos para junho.

O Instituto Politécnico de Macau (IPM) assinou esta quinta-feira um protocolo de cooperação com o Centro de Gestão do Exame de Certificação da China para Tradutores e Intérpretes (CATTI, na sigla em inglês), estabelecendo a criação do primeiro centro de qualificação profissional na área da tradução nas duas regiões administrativas especiais chinesas, Macau e Hong Kong, informou a instituição em comunicado.

“As duas partes promoverão em conjunto a criação, no IPM, do primeiro local de aplicação de exames do CATTI nas regiões de Hong Kong e Macau, e realizarão o primeiro exame de certificação para tradutores e intérpretes em português e inglês em junho deste ano”, pode ler-se na nota.

O exame permite obter um certificado que atesta a “competência dos candidatos a tradutores e intérpretes” a nível nacional, reconhecido pela China.

Esta é a primeira vez que o CATTI “oferece um exame de certificação em português para tradutores e intérpretes”, indicou o IPM.

A criação do centro de exames para português e inglês no IPM, “o primeiro nas regiões de Hong Kong e Macau”, vai contribuir “para melhorar a qualidade dos tradutores e intérpretes”, afirmou a instituição.

A criação do centro tinha sido anunciada em dezembro último pela secretária para os Assuntos Sociais e Cultura de Macau, Elsie Ao Ieong, durante o debate setorial das Linhas de Ação Governativas (LAG) para 2021, na Assembleia Legislativa.

Nessa altura, a secretária explicou que o centro se enquadra no desenvolvimento da “Aliança para o Ensino da Língua Portuguesa na Grande Baía”, permitindo reforçar a “promoção da língua portuguesa” e a formação de quadros qualificados e aumentar “a cooperação entre Macau, as cidades da Grande Baía e os países lusófonos”.

