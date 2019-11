Centro de boas-vindas a turistas em Leiria para promover a região

O novo Welcome Center de Leiria, inaugurado pelo presidente da Turismo Centro Portugal, pretende garantir que os turistas que visitam a cidade permaneçam mais tempo na região, oferecendo-lhes melhor informação.

Com um investimento superior a 100 mil euros, a reabertura do espaço Turismo Centro Portugal na cidade de Leiria pretende ser um local de “informação e que procura seduzir os turistas nacionais e estrangeiros a permanecerem mais tempo na região e a visitar, se possível, mais espaços, mais produtos e mais destinos”, disse o presidente da Turismo Centro Portugal, Pedro Machado.

Segundo este responsável, este investimento, que teve o apoio do programa Valorizar, “justifica-se”, dada a importância de ter uma “estrutura física compatível com a notoriedade que a marca já alcançou”.

“O espaço está mais bonito, mais acolhedor e mais contemporâneo. Sabemos que a primeira perceção é sempre aquela que nos marca. Um Welcome Center numa capital de distrito é uma porta de entrada. Aquilo que procuramos é que a informação seja em qualidade e quantidade suficiente para poder fazer com que as pessoas fiquem mais tempo na nossa região”, reforçou Pedro Machado.

A informação disponível não se circunscreve à cidade e concelho de Leiria ou à Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, sendo possível encontrar no espaço dados sobre os restantes 99 municípios que integram a Turismo Centro Portugal.

O posto de turismo de Leiria vai continuar a disponibilizar um espaço para acolher exposições, idênticas à que hoje foi inaugurada pelo Jardim Escola João de Deus, no âmbito dos 50 anos da Declaração dos Direitos da Criança e 20 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança.

“Não conheço muitos espaços com esta ligação à comunidade”, constatou Pedro Machado, revelando que o objetivo da Turismo Centro Portugal é atingir os nove milhões de dormidas em 2023, mais dois milhões do que o número registado em 2018.

Pedro Machado reafirmou a necessidade de abrir a Base Aérea de Monte Real à aviação civil, para ser possível “continuar o caminho de crescimento do mercado internacional”.

O presidente do município de Leiria, Gonçalo Lopes (PS), questionou “qual a região do mundo que em 50 quilómetros à volta tem a maior onda do mundo, tem três monumentos classificados pela Unesco (Batalha, Tomar, Alcobaça), tem o altar do Mundo (Fátima), tem uma qualidade urbana como é o caso de Leiria e uma rede de castelos única?”.

“Todo este potencial turístico está ainda por vender e por explorar. Respeitando a sustentabilidade do nosso território, o turismo é um setor muito importante”, referiu, destacando o “espaço aberto à cultura” disponível no Welcome Center, uma “mais-valia” no objetivo de Leiria ser Capital Europeia da Cultura em 2027.