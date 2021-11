Centro de Atendimento Consular para os Países Baixos já disponível

O Centro de Atendimento Consular para os Países Baixos (CAC PB), que assegurará o atendimento, através de telefone e e-mail, a todos os utentes que necessitem de contactar e obter informação junto da Secção Consular da Embaixada de Portugal em Haia, entrou esta terça-feira em funcionamento.

O CAC PB poderá ser contactado através do número telefone (+31) 070 701 7100 e deste formulário de contacto.

O horário de atendimento telefónico decorrerá todos os dias úteis entre as 09h00 e as 17h00 (hora dos Países Baixos).

São agora dez os países cobertos pelo Centro de Atendimento Consular, que além dos Países Baixos abrange Espanha, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Luxemburgo e Itália, incluindo os países da área de jurisdição da Secção Consular da Embaixada de Portugal em Roma: Malta, San Marino e Albânia.

O CAC, importante ferramenta que se insere no Novo Modelo de Gestão Consular, beneficia potencialmente cerca de 427 mil portugueses, portadores de cartão de cidadão com morada nos referidos países, e 11 postos consulares, que registam cerca de 749 mil inscrições consulares.

O CAC é uma iniciativa do Ministério dos Negócios Estrangeiros em parceria com o Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, através da Agência para a Modernização Administrativa, inserida no programa Simplex+.

