Centro de Atendimento Consular para Itália já funciona

O Centro de Atendimento Consular (CAC) para Itália, que atenderá por telefone e e-mail os utentes que necessitem de contactar a secção consular da Embaixada de Portugal em Roma, entrou esta quinta-feira em funcionamento.

A jurisdição da secção consular da Embaixada de Portugal em Roma abrange Itália, Malta, São Marino e Albânia.

De acordo com um comunicado conjunto do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, o CAC Itália poderá ser contactado através do número telefone +(39) 0645238800 e de um formulário de contacto disponível no Portal das Comunidades.

O horário de atendimento telefónico decorrerá todos os dias úteis entre as 09h00 e as 17h00 (hora de Itália).

O CAC começou por estar disponível para Espanha, em 2018, tendo depois sido estendido ao Reino Unido a partir de 2019. Em 2020, foi alargado à Irlanda, à Bélgica e ao Luxemburgo.

Trata-se de “uma importante ferramenta para, no âmbito do Novo Modelo de Gestão Consular, agilizar o acesso aos serviços consulares, melhorar a comunicação com o utente no estrangeiro e reduzir a necessidade de deslocação aos serviços consulares”, segundo a nota dos dois ministérios.