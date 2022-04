Centro de Atendimento Consular para França já funciona

O secretário de Estado da Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, anunciou esta sexta-feira que o Centro de Atendimento Consular para França já está em funcionamento, servindo apenas o consulado-geral de Paris e não tendo como função agendamento de marcações.

“É uma forma de as pessoas chegarem ao consulado sem a necessidade de aqui virem presencialmente. É uma linha telefónica que vai funcionar das 09h00 às 17h00 e através do acesso online, que vai criar uma ligação para responder a muitas questões que as pessoas têm relacionadas com os serviços e atos consulares”, afirmou aos jornalistas Paulo Cafôfo, que visita hoje a capital francesa, no âmbito de uma visita a França, a primeira que realiza desde a posse do Governo.

O governante esteve esta manhã no consulado-geral de Paris onde, após uma reunião com o cônsul-geral, Carlos Oliveira, visitou as instalações desta estrutura, questionando os funcionários sobre o seu dia-a-dia. Para Paulo Cafôfo, a abertura deste centro de atendimento é um passo numa estratégia que pretende implementar durante o seu mandato.

“Este centro de atendimento consular é uma ferramenta integrada numa estratégia de melhorar o serviço que prestamos aos nossos cidadãos. Os portugueses que vivem fora do nosso território nacional merecem um acréscimo na forma como os serviços do Estado funcionam e as respostas necessárias quando estão a tanta distância de Portugal”, explicou.

O Centro de Atendimento Consular para França conta com 12 funcionários e o atendimento faz-se de forma bilingue em francês e português. O número de contacto é +33 (0)173011680, um número fixo francês, sendo também possível preencher um formulário de contacto no site do Portal das Comunidades, que será respondido através de e-mail.

Por enquanto, ainda não há previsão para o alargamento deste centro de atendimento aos restantes consulados em França.

No entanto, este serviço não permite o agendamento de marcações para a obtenção ou renovação do Cartão do Cidadão, uma questão que continua a exasperar os portugueses na região parisiense, já que neste momento não é possível fazer marcação online devido à saturação dos serviços. Uma realidade conhecida pelo novo secretário de Estado.

“Sabemos que o tempo de espera não é o desejado, portanto a resposta dos agendamentos tem de ser aligeirada para haver um encurtamento do tempo que as pessoas estão à espera para serem atendidas”, indicou Paulo Cafôfo.

Já na próximas semana serão integrados cinco novos funcionários consulares em Paris, provenientes do recrutamento anunciado em outubro pela antiga secretária de Estado, Berta Nunes. No entanto, estes funcionários, segundo Paulo Cafôfo, ainda não são suficientes.

“Estamos a dar uma resposta imediata com mais cinco funcionários, enfim, podem perguntar se são suficientes e não são, mas é um caminho para podermos reforçar os quadros. […] Quero aqui garantir que esse investimento nos recursos humanos e tecnológicos irá continuar”, afirmou o governante.

Paulo Cafôfo está em França até à próxima semana, tendo escolhido este país como primeira deslocação ao estrangeiro por acolher a maior comunidade portuguesa no Mundo. A visita vai incluir ainda encontros com a comunidade portuguesa em França, com o secretário de Estado a deslocar-se na segunda-feira para Bordéus e depois para Lyon.

