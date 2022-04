Centro comunitário na Islândia será desenhado por portugueses

O escritório de arquitetura português SaStudio venceu o concurso internacional de projeto para um centro comunitário em Hornafjörður, na Islândia. É o segundo concurso ganho pelo atelier na ilha atlântica, depois do concurso para um parque infantil.

O projeto para o centro comunitário foi uma colaboração portuguesa com o estúdio islandês Hjark e a firma Landmotun. Será um edifício que subirá o nível do solo até ao topo do centro comunitário. Torna-se num espaço pedonal com um novo ponto de vista sobre a ilha, a comunidade e o mar.

O edifício terá 500 metros quadrados e contará com café, serviços de aluguer de caiaques e bicicletas, e ainda espaços que poderão servir para apoio às escolas, creches, ou um espaço de cinema. Houve ainda a proposta de recuperar um aterro que lá havia para fazer uma pequena lagoa no verão e um ringue de hóquei no inverno.

Na equipa de projeto do escritório Sastudio estão os portugueses Tiago Sá, Rodolfo Coelho, Francisco Calado e Clara Lobo.

